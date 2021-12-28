Мошенники начали оформлять на россиян кредиты через «Госуслуги»

Мошенники получили цифровые копии документов некоторых пользователей сервиса «Госуслуги», а затем взяли займы. Об этом ТАСС рассказала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

В октябре в Центр обратился гражданин, который узнал, что на его имя оформлены займы. Злоумышленник от имени пострадавшего попросил оператора мобильной связи временно отключить его мобильный номер от сети. За час, когда связь отсутствовала, мошенник получил доступ к учетной записи жертвы и скопировал его персональные данные.

Далее злоумышленник создал поддельную цифровую копию паспорта с личными данными потерпевшего и фотографией преступника. Он направил запросы на оформление кредитов в семь микрофинансовых компаний и смог получить деньги. Мужчина узнал, что на его имя выданы кредиты после того, как начались звонки от сотрудников микрофинансовых компаний. Они требовали вернуть деньги с процентами.

На «Госуслугах» в истории посещений были зафиксированы чужие устройства, что свидетельствует о взломе аккаунта, отметила эксперт. После подачи заявления несколько микрофинансовых компаний аннулировали мошеннические сделки и задолженность заявителя.

Ранее сообщалось, что исходный код регионального портала «Госуслуг» Пензенской области был слит в интернет. Пользовательские данные затронуты при этом не были.