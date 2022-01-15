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В США рассказали о задержанном в России хакере

Администрация США: задержанный в России хакер был причастен к взлому Colonial Pipeline

Фото: Pixabay

Представитель администрации США рассказала, что один из задержанных в России хакеров группы REvil был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня, несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной», — сказала представитель администрация США высокого ранга.

Также в Белом доме заявили, что Вашингтон приветствует задержание властями РФ хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели. «Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», — отметила она.

14 января Тверской суд Москвы арестовал двух участников хакерской группировки REvil, занимавшейся распространением вирусов-вымогателей и обвинявшейся в масштабной кибератаке на американские компании.

В мае прошлого года компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN были уверены, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.

Марина Совина
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