Суд арестовал еще одного предполагаемого хакера группировки REvil

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Михаила Головачука. Он является еще одним предполагаемым хакером из группировки REvil, занимавшейся распространением вирусов-вымогателей и обвинявшейся в масштабной кибератаке на американские компании. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Головачук заключен под стражу до 13 марта. Таким образом, число арестованных хакеров достигло трех человек. При этом известно, что суд рассмотрит в субботу еще четыре ходатайства следствия об аресте задержанных по запросу властей США хакеров группировки. «В Тверской суд Москвы суд поступили ходатайства Следственного департамента МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Пузыревского Д.Д., Коротаева Д.В. и Малоземова А.В.», — уточнила Розина.

Уголовное дело было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта. Всем фигурантам вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Ранее стало известно, что российские хакеры Роман Муромский и Андрей Бессонов были заключены под стражу до 13 марта. Подозреваемые являются двумя из 14 участников хакерской группировки REvil, задержанных правоохранительными органами при оперативной поддержке ФСБ России.

На след банды спецслужбы вышли после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний. В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. Представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы.