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В ОДКБ высказались о задержании иностранцев во время беспорядков в Казахстане

Генсек ОДКБ: среди задержанных в ходе беспорядков в Казахстане есть иностранцы

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась высказался о задержанных в ходе беспорядков в Казахстане иностранцах. Его слова приводит РИА Новости.

По словам генсека ОДКБ, нельзя сказать, что доля таких граждан превалирует.

Ранее Зась оценил действия властей Казахстана во время беспорядков. «Обращение президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевича Токаева за оказанием помощи к ОДКБ абсолютно соответствовало той сложной ситуации, которая складывалась в Казахстане на тот день», — оценил он.

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Варвара Кошечкина
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