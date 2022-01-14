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Генсек ОДКБ оценил действия властей Казахстана во время беспорядков

Генсек ОДКБ Зась назвал ввод миротворцев в Казахстан своевременным

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Ввод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан был своевременным, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

Зась назвал действия властей во время беспорядков правильными. «Обращение президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевича Токаева за оказанием помощи к ОДКБ абсолютно соответствовало той сложной ситуации, которая складывалась в Казахстане на тот день», — оценил он.

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Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике был введен красный уровень террористической опасности.

Алия Шарафутдинова
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