Посол России назвал неприемлемыми усилия НАТО по освоению бывших республик СССР

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших республик СССР, неприемлемы для Москвы. Об этом он заявил в интервью журналу Newsweek, отрывки из которого опубликованы в Facebook российской дипмиссии.

По его словам, данные действия альянса чреваты размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем, которые будут непосредственно угрожать России. В таком случае кратно увеличатся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами, отметил дипломат. «Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», — подчеркнул посол.

Помимо этого, Антонов рассказал, что для предотвращения подобного развития событий Москва подготовила проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Он также добавил, что именно эти документы обсуждались во время российско-американских переговоров, а также на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители США пообещали ответить на вопросы о гарантиях безопасности, которые обсуждались на российско-американских переговорах в Женеве, на следующей неделе. «Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», — отметил министр.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепартамента, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

