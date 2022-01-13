Лавров рассказал об обещаниях США ответить по гарантиям безопасности

Представители США пообещали ответить по вопросы о гарантиях безопасности, которые обсуждались на российско-американских переговорах в Женеве, на следующей неделе. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», — отметил министр.

Он добавил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также планировал изложить свои соображения в письменном виде. Предполагается, что предложения от него поступят в течение недели, уточнил Лавров.

Ранее 13 января посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает от Вашингтона и его союзников ответ на свои предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что в России ждут от США не популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепартамента, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, подводя итоги, заявил, что у Москвы нет уверенности, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если стороны заключат соглашение. Он также отметил, что переговоры были долгими и сложными.