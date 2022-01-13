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В России захотели получить письменный ответ США на предложения по безопасности

Посол Антонов: Россия ожидает от США письменного ответа на предложения по безопасности
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает от Вашингтона и его союзников письменный ответ на свои предложения по безопасности. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов отметил, что Москва уже представила свои инициативы по выводу ситуации из кризиса, 10 января разъяснила их на переговорах в Женеве, а 12 января — в рамках Совета Россия-НАТО. Дипломат подчеркнул, что в России ждут адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений.

Посол также заявил, что утверждения о якобы вынашиваемом плане Москвы вторгнуться на Украину — это плод больного воображения американских русофобски настроенных кругов, результат их психического расстройства. Антонов подчеркнул, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Украины.

Марина Совина
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