Посол России назвал плодом больного воображения планы о вторжении на Украину

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о якобы вынашиваемом плане Москвы вторгнуться на Украину — это плод больного воображения американских русофобски настроенных кругов, результат их психического расстройства. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.

Антонов подчеркнул, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Украины. Дипломат отметил, что складывается ощущение, будто американские политики запустили в прессе миф о неминуемом вторжении России на Украину, а теперь преодолевают собственные фобии. Он также заявил, что в требованиях американских законодателей «побольнее наказать» Москву кроется попытка оказать влияние на переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США. «В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров», — добавил посол.

Антонов также ответил на угрозы сенаторов США ввести новые санкции против Москвы. По его словам, призывы на Капитолии ввести ограничительные меры в отношении России, в том числе персональные санкции против высшего руководства Российской Федерации, провокационны и бесперспективны. Дипломат подчеркнул, что Москву не запугать рестрикциями.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Помимо вышеуказанных ограничений, демократы рассматривают введение санкций лично против президента России Владимира Путина. Также они предлагают рестрикции в отношении премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

