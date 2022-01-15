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Названы лучшие продукты для перекуса перед сном

Диетолог Гинзбург посоветовал есть перед сном мюсли без сахара с кисломолочными напитками

Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что чувство голода нередко мешает заснуть, однако на ночь также не стоит переедать. В интервью радио Sputnik эксперт рассказал, какие продукты подойдут для перекуса перед сном.

Специалист объяснил, что если человек ляжет спать с желанием что-то перекусить, ночью он может проснуться с повышенным чувством голода, а утром начать объедаться, что приведет к упадку деятельного настроя и «программированию на лень». «Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону», — отметил он.

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Гинзбург отметил, что не стоит пить воду на ночь и надеяться на лучшее. Он посоветовал россиянам быть сытыми перед сном. Для перекуса на ночь эксперт назвал лучшими продуктами мюсли, зерновые хлопья без сахара в сочетании с кисломолочными напитками.

«Ряженка, например, тут подойдет. Этот очень хороший вариант для перекуса перед сном», — заключил диетолог.

Ранее американские медики обнаружили диету, способствующую хорошему сну. Такой режим питания включается в себя фрукты, овощи, бобовые и черный хлеб из цельнозерновой муки. Эти продукты богаты гормоном мелатонином, который отвечает за ритмы сна и бодрствования.

Марина Совина
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