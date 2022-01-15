В Госдуме оценили подготовку США 18 сценариев при вторжении России на Украину

Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США заявлениями о подготовке 18 сценариев на случай вторжения России на Украину засоряют информационное пространство для нагнетания истерии. Его слова приводит RT.

Депутат назвал слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд «безосновательными заявлениями и провокациями. По его словам, Россия не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотели США, которые великодушно окажут Украине помощь в случае «российской агрессии».

«Это информационное давление повторяется многократно, однако угрозы санкциями не смогут повлиять на нашу страну, мы уже научились с этим неплохо справляться», — заключил Белик.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Она не исключила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров могут отличаться друг от друга.