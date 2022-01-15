США подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Об этом представитель Госдепа Соединенных Штатов рассказала в беседе с Financial Times.

Собеседница издания подчеркнула, что не будет раскрывать детали 18 разработанных в США сценариев. «Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — предупредила она.

При этом Нуланд не исключила, что санкции со стороны США и европейских партнеров, которые примут в случае нежелательных действий со стороны России, могут отличаться друг от друга.

Ранее посольство России в США прокомментировало заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину и поиске предлога для этого. В дипмиссии отметили, что представители американской администрации детально описывают сценарии возможных провокаций и их даты, однако не приводят доказательств.