Раскрыта смертельная опасность отсутствия прививок у детей

Кандидат медицинских наук, педиатр, Ирина Добрецова заявила, что отсутствие прививок у детей грозит им опасностью в будущем. В частности, это может привести к развитию рака, бесплодию или к летальному исходу, пишет URA.RU.

Врач раскрыла последствия отсутствия вакцинации у детей и привела в пример менингококковую инфекцию. Если родители выберут отказ от этой прививки, то у ребенка при заражении появится высокая температура и сыпь. Его могут не успеть доставить в больницу, предупредила Добрецова.

Педиатр также напомнила про ветрянку, которая может поразить оболочки мозга. По словам медика, перенесенные инфекции в детстве способны приводить к бесплодию, сбою когнитивных функций и смерти. «Это просто преступление — не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает», — заключила она.

Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина также выступила за вакцинацию детей. Это крайне важно, поскольку прививки обеспечивают защиту всего общества. «Чем больше привитых, тем меньше циркулирует инфекция», — подчеркнула она.

Ранее в Минздраве России назвали число детей, заразившихся COVID-19 с начала 2021 года. Таких случаев зафиксировали более 570 тысяч.