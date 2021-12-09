В Минздраве назвали число заразившихся COVID-19 с начала 2021 года детей

С начала 2021 года в России зафиксировали более 570 тысяч случаев заражения коронавирусом среди детей. Такое число назвал замглавы Минздрава Олег Салагай на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, его цитирует ТАСС.

По его словам, такое число заболевших составляет около 9,5 процента от всех случаев коронавируса за это время.

Салагай напомнил, что прививка для детей от 12 до 17 лет уже зарегистрирована в России. Вакцинация носит добровольный характер и должна основываться на мнении родителей, подчеркнул он.

О числе госпитализируемых детей с COVID-19 в Москве рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, ежедневно в больницы попадают 25-30 несовершеннолетних. Из-за дельта-штамма дети стали болеть тяжелее, объяснила заммэра.

Ранее сотрудник центра имени Гамалеи Альтштейн назвал число умерших после заражения COVID-19 детей в России с начала пандемии. По его словам, по состоянию на 1 декабря, скончались 350-400 несовершеннолетних пациентов. Детская смертность регистрируется в 0,005 процента случаев, отметил он.