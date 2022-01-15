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В парламенте Казахстана объяснили отставки зятьев Назарбаева

Депутат парламента Казахстана Саиров: отставки зятьев Назарбаева являются реформой Токаева

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Двух зятьев экс-главы Казахстана уволили с руководящих постов в крупных компаниях в рамках процесса реализации президентской программы. Так их отставки объяснил депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, подобные меры позитивно скажутся на развитии республики. Он отметил, что в Казахстане существуют проблемы справедливого распределения общественных благ, поэтому в настоящее время идет процесс реализации программы реформ президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Эти кадровые изменения знаковые для страны. Речь идет фактически о деолигархизации казахстанской экономики. Процессы начались», — подчеркнул Саиров. Перемены в руководящем секторе крупных компаний страны не являются поводом для сенсации, уточнил он.

Ранее стало известно, что из нацкомпаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл» были уволены зятья экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Речь идет о мужьях Дариги и Алии Назарбаевых. По данным источников, генеральный директор и председатель правления АО «Казтрансойл» Димаш Досанов лишился должности. Также свой пост потерял Кайрат Шарипбаев.

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Юлия Ямпольская
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