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Стало известно об увольнении зятьев Назарбаева из нацкомпаний

Зятья Назарбаева Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев уволены с постов в нацкомпаниях

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Из нацкомпаний Казтрансгаз и Казтрансойл уволены зятья бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Речь идет о мужьях Дариги и Алии Назарбаевых, об этом стало известно Telegram-каналу Orda.

По информации источников, генеральный директор и председатель правления АО «Казтрансойл» Димаш Досанов лишился должности. Он получил высокий пост в 2016-м, вскоре после женитьбы на младшей дочери первого президента страны. Также свой пост потерял Кайрат Шарипбаев, ставший председателем правления АО НК «КазТрансГаз» вскоре после брака со старшей дочерью Назарбаева Даригой Назарбаевой.

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Информацию об увольнении Досанова подтвердили в пресс-службе фонда Самрук-Казына. Как отмечает Zakon.kz, главы предприятий сами подали заявление на увольнение.

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики Назарбаева. Для стабилизации обстановки в страну направили миротворческую миссию ОДКБ, полностью вывод военных должен завершиться 19 января.

Также появилась информация о том, что брат Назарбаева — Болат Назарбаев — улетел в ОАЭ из Бишкека. Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия внезапно удалила свои аккаунты в соцсетях после того, как Instagram определил, что она находится в ОАЭ.

Сам Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике после 28 декабря 2021 года. Он не сделал ни одного заявления во время массовых протестов и беспорядков в Казахстане. Сообщалось, что бывший президент и его дочери с семьями покинули страну. Однако посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов утверждает, что Назарбаев находится в Нур-Султане.

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Платон Щукин
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