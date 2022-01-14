Дочь Назарбаева удалила внезапно аккаунты в соцсетях из-за геолокации

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия внезапно удалила свои аккаунты в соцсетях после того, как Instagram определил, что она находится в ОАЭ. Об этом пишет Znak.

Сейчас при попытке зайти на ее страницы в instagram и Facebook пользователи теперь видят сообщения: «Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему» и «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

Это произошло вскоре после того, как Алия первой из членов своей семьи прокомментировала массовые беспорядки в Казахстане. Однако пользователи обратили внимание, что Instagram автоматически определил ее геолокацию как ОАЭ. Аккаунт Назарбаевой в социальных сетях компании Meta был верифицирован — это означает, что страница действительно принадлежала ей.

Ранее издание The Sunday Telegraph сообщило, Алия Назарбаева вывела из Казахстана 300 млн долларов, купив на них в 2006 году недвижимость в Лондоне, Дубае и частный самолет. О внушительных тратах стало известно после того, как между родственницей политика и ее финансовыми советниками произошел конфликт.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. В результате в ряде городов прошли беспорядки с участием вооруженных людей, которые организовали атаки на важные объекты, включая аэропорт. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее попыткой госпереворота.

7 января стало известно, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. Однако их местоположение неизвестно.