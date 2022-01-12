Появилась информация об отъезде брата Назарбаева в Дубай

В киргизских СМИ появилась информация об отъезде брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Дубай. 24.kg сообщает, что Болат Назарбаев улетел в ОАЭ из Бишкека.

В интернете появился скан документа, согласно которому брат экс-президента на автомобиле пересек границу Казахстана и Киргизии рано утром 6 января. Собеседники 24.kg подтвердили эту информацию.

«Болат Назарбаев въехал на территорию Кыргызстана 6 января. Однако в этот же день он вылетел из аэропорта Манас по маршруту Бишкек — Дубай», — заявили источники издания.

Пограничная служба Киргизии отказалась комментировать информацию, сославшись на конфиденциальность.

Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике после 28 декабря 2021 года. Он не сделал ни одного заявления во время массовых протестов и беспорядков в Казахстане. Сообщалось, что бывший президент и его дочери с семьями покинули страну. Пресс-секретарь Назарбаева и посол Казахстана в Азербайджане утверждают, что политик находится в Нур-Султане. Помощница дочери бывшего президента сообщила, что та находится в Алма-Аты и болеет COVID-19.