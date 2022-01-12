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Появилась информация об отъезде брата Назарбаева в Дубай

Киргизские СМИ: брат Нурсултана Назарбаева Болат улетел из Бишкека в Дубай

Фото: akorda.kz / Globallookpress.com

В киргизских СМИ появилась информация об отъезде брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Дубай. 24.kg сообщает, что Болат Назарбаев улетел в ОАЭ из Бишкека.

В интернете появился скан документа, согласно которому брат экс-президента на автомобиле пересек границу Казахстана и Киргизии рано утром 6 января. Собеседники 24.kg подтвердили эту информацию.

«Болат Назарбаев въехал на территорию Кыргызстана 6 января. Однако в этот же день он вылетел из аэропорта Манас по маршруту Бишкек — Дубай», — заявили источники издания.

Пограничная служба Киргизии отказалась комментировать информацию, сославшись на конфиденциальность.

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Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике после 28 декабря 2021 года. Он не сделал ни одного заявления во время массовых протестов и беспорядков в Казахстане. Сообщалось, что бывший президент и его дочери с семьями покинули страну. Пресс-секретарь Назарбаева и посол Казахстана в Азербайджане утверждают, что политик находится в Нур-Султане. Помощница дочери бывшего президента сообщила, что та находится в Алма-Аты и болеет COVID-19.

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София Сарджвеладзе
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