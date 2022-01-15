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США захотели готовить украинских бойцов на территории Польши, Румынии и Словакии

NYT: США не исключают возможность подготовки украинский бойцов на восточном фланге НАТО

Фото: Staff of the Armed Forces of Ukraine/ Facebook

США захотели готовить украинских бойцов на восточном фланге НАТО в Польше, Румынии и Словакии в случае эскалации напряженности. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на представителей администрации Соединенных Штатов.

Вашингтон не исключает возможности поставок оружия, медицинского оборудования и услуг, а также предоставление убежища. Источники издания отмечают, что в случае якобы возможного вторжения России на территорию Украины США будут «стараться оказать помощь» Киеву.

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Пентагон намерен принимать подобные меры открыто, в то время как как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) планирует действовать скрытно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла возможные сроки так называемого вторжения России на Украину. Представитель администрации президента США, не предоставив доказательств, указала на то, что это может начаться в середине января-февраля.

Марина Совина
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