США захотели готовить украинских бойцов на территории Польши, Румынии и Словакии

США захотели готовить украинских бойцов на восточном фланге НАТО в Польше, Румынии и Словакии в случае эскалации напряженности. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на представителей администрации Соединенных Штатов.

Вашингтон не исключает возможности поставок оружия, медицинского оборудования и услуг, а также предоставление убежища. Источники издания отмечают, что в случае якобы возможного вторжения России на территорию Украины США будут «стараться оказать помощь» Киеву.

Пентагон намерен принимать подобные меры открыто, в то время как как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) планирует действовать скрытно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла возможные сроки так называемого вторжения России на Украину. Представитель администрации президента США, не предоставив доказательств, указала на то, что это может начаться в середине января-февраля.

