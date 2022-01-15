Генсек ОДКБ заявил о политизации США оценки действий миротворцев в Казахстане

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что оценки США и государств Запада относительно действий стран-участниц миротворческой миссии в Казахстане политизированы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА Новости.

По его словам, сейчас у Москвы сложные отношения с западными странами, в том числе Вашингтоном. Зась отметил, что это «даже какое-то противостояние». «Конечно, действия, в которых участвует Россия, … тоже будут политизированы», — подчеркнул он.

Помимо этого, генеральный секретарь, комментируя реакцию США на ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан, заявил, что не осведомлен о планах Вашингтона насчет страны и причин подобной реакции.

Ранее Зась объявил, что миротворческая миссия в Казахстане завершена. Вывод контингента продлится с 13 января в течение десяти дней. По его словам, «остатки бандформирований» в Казахстане пытаются скрыться от правосудия в подполье, но их зачисткой будут заниматься силовые структуры республики.

2 января в казахстанских городах начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Главные столкновения протестующих с силовиками прошли в Алма-Ате.