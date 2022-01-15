Политолог оценил предложение Зеленского провести саммит с Путиным и Байденом

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести саммит с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Его слова приводит радио Sputnik.

Эксперт отметил, что без четкой программы встречи трехсторонний саммит Россия-США-Украина не имеет смысла. Он указал, что Франция и Германия не устраивают Киев как участники нормандского формата, поскольку настаивают на соблюдении Минских соглашений.

«Без четкой программы встречи, без конкретных идей по реализации Минских соглашений встречаться бессмысленно, а если посмотреть на текущую политическую ситуацию на Украине, то она от поиска путей урегулирования в Донбассе очень далека», — подчеркнул Почта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с предложением организовать трехсторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, сейчас Киев находится в ожидании ответа от Москвы.

