Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Политолог оценил предложение Зеленского провести саммит с Путиным и Байденом

Политолог Почта: без четкой программы саммит Украины, России и США не имеет смысла
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести саммит с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Его слова приводит радио Sputnik.

Эксперт отметил, что без четкой программы встречи трехсторонний саммит Россия-США-Украина не имеет смысла. Он указал, что Франция и Германия не устраивают Киев как участники нормандского формата, поскольку настаивают на соблюдении Минских соглашений.

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
«Мы все время находим врагов» Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
«Мы все время находим врагов»Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
30 декабря

«Без четкой программы встречи, без конкретных идей по реализации Минских соглашений встречаться бессмысленно, а если посмотреть на текущую политическую ситуацию на Украине, то она от поиска путей урегулирования в Донбассе очень далека», — подчеркнул Почта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с предложением организовать трехсторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, сейчас Киев находится в ожидании ответа от Москвы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о «соревнованиях санкций» между сенаторами США
Профессор рассказал о внеплановом запуске ракет КНДР в ответ на санкции США
В Подмосковье наказанный воспитательницей мальчик сбежал из детского сада
Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон для расследования гибели оператора
Назван проявляющийся при наклоне явный симптом рака
Экономист спрогнозировал снижение экономикам ряда стран
Медики предупредили о скрытой опасности кофе для мозга
Полиция Австралии задержала теннисиста Джоковича
Названы лучшие продукты для перекуса перед сном
Политолог оценил предложение Зеленского провести саммит с Путиным и Байденом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter