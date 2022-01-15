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Количество пострадавших в ДТП с автобусом и такси в Москве увеличилось

ТАСС: в ДТП с автобусом и такси в Москве пострадали 12 человек

Фото: Depositphotos

Количество пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе в Москве увеличилось до 12 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время пострадавших осматривают врачи, их состояние оценивается.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок. Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 179. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем «Хендэ».

По данным РИА Новости, водитель такси не уступил дорогу автобусу.

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Юлия Ямпольская
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