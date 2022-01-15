В ДТП с автобусом и такси в Москве пострадали пять человек

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

«На Варшавском шоссе в районе дома 179 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля "Хендэ". По предварительным данным, пострадали пять человек, включая ребенка», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу автобусу.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра возможно по одной из четырех полос.