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В ДТП с автобусом и такси в Москве пострадали пять человек

Госавтоинспекция: в ДТП с автобусом и такси в Москве пострадали пять человек

Фото: Depositphotos

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

«На Варшавском шоссе в районе дома 179 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля "Хендэ". По предварительным данным, пострадали пять человек, включая ребенка», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу автобусу.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра возможно по одной из четырех полос.

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Варвара Кошечкина
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