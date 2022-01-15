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Гинцбург раскрыл сроки начала клинических испытаний вакцины для детей 6-11 лет

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: испытания вакцины для детей 6-11 лет скоро начнутся
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл сроки начала клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей 6-11 лет. По его словам, они скоро стартуют, передает ТАСС.

Ученый отметил, что подписывал по этому поводу договорные документы с соответствующими компаниями, которые будут проводить исследования.

«Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать», — сказал Гинцбург в ответ на вопрос о сроках начала испытаний.

Ранее директор Центра имени Гамалеи назвал сроки поступления в гражданский оборот вакцины для подростков от COVID-19 «Спутник М». Он пояснил, что Минздрав и центр Гамалеи жесточайшим образом относятся к контролю, поэтому целый ряд структур контролируют новую вакцину.

Марина Совина
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Гинцбург раскрыл сроки начала клинических испытаний вакцины для детей 6-11 лет
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