Экономист спрогнозировал снижение экономикам ряда стран

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов спрогнозировал снижение экономикам ряда стран в 2022 году. По его словам, наиболее сложная ситуация ожидается в Турции и Бразилии, передает агентство «Прайм».

Экономист указал, что главным фактором будет оставаться инфляция, в том числе в динамике рынков сырья. Так, если сырье продолжит дорожать, даже для развитых стран это станет значительной проблемой. Кроме того, существенную роль будут играть урожаи и логистика.

Шибанов отметил, что наибольшие сложности могут быть с экономикой Турции, в меньшей степени — Бразилии. «Пока кажется, что непростые эксперименты с денежно-кредитной политикой и бюджетными расходами могут повлиять на турецкую экономику. По большинству остальных крупных экономик ожидается рост», — добавил эксперт.

По мнению экономиста, очевидных лидеров этого роста назвать сложно, расти и влиять на благосостояние стран мира будут и Китай, и США, и другие крупные экономики. Он посоветовал проследить за Германией, которая быстро восстанавливается и использует для этого возможности еврозоны.

Ранее член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Кэтрин Манн заявила, что считает всемирный налог на выбросы углерода эффективным способом для резкого роста мировой экономики. По ее мнению, мера поможет не только снизить объем выбросов парниковых газов, что важно для спасения планеты, но и простимулировать инвестиционную активность, а также прийти к значительно «более высокому уровню экономических показателей в среднесрочной перспективе».

