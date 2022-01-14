Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Найден способ спасти мировую экономику

Представитель Банка Англии: углеродный налог поможет резкому росту экономики

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Кэтрин Манн на онлайн-конференции Европейского инвестиционного банка заявила, что считает всемирный налог на выбросы углерода эффективным способом для резкого роста мировой экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель Банка Англии находит введение углеродного налога «святым граалем». По ее мнению, мера поможет не только снизить объем выбросов парниковых газов, что важно для спасения планеты, но и простимулировать инвестиционную активность, а также прийти к значительно «более высокому уровню экономических показателей в среднесрочной перспективе».

Материалы по теме:
Чистый эксперимент. Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
Чистый эксперимент.Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
24 декабря
Позеленели до жадности. Борьба за климат бьет по планам нефтегазовых гигантов. Чем это грозит России?
Позеленели до жадности.Борьба за климат бьет по планам нефтегазовых гигантов. Чем это грозит России?
29 декабря

В последнее десятилетие после резкого подъема на фоне развития цифровых технологий в 1990-е годы темпы роста мировой экономики замедлились, что вызывает беспокойство экономистов по всему миру. Британский регулятор считает, что для их роста в ближайшее время всем государствам необходимо сконцентрировать внимание на создании новых отраслей экономики, которые будут нацелены на углеродную нейтральность, а также на изменении потребительского поведения. В противном случае, по мнению Манн, цель так и останется недостижимой.

Выбросы углерода оказывают значительное негативное влияние на глобальное потепление. В прошлом году в результате переговоров на климатическом саммите в Глазго ввели систему обмена углеродными единицами, в рамках которой страны могут делиться своими квотами друг с другом.

С момента принятия Киотского протокола в 1997 году инициативы по ценообразованию на выбросы углерода появились в 65 государствах, однако система работает точечно и не охватывает все существующие отрасли экономики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о подтверждающих провокации России на Украине данных
США допустили мирное урегулирование кризиса на Украине
Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Пентагон заявил об отсутствии необходимости горячей линии с Россией по Украине
Пенсионерка взяла кредит ради помощи знакомому и лишилась квартиры
В США заявили о неспособности Европы выжить без российского газа
В Москве предсказали вытеснение дельта-штамма омикроном
Названы отличия омикрона от других штаммов COVID-19
Новак исключил возможность вины «Газпрома» в энергетическом кризисе в Европе
Собянин предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter