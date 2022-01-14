Найден способ спасти мировую экономику

Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Кэтрин Манн на онлайн-конференции Европейского инвестиционного банка заявила, что считает всемирный налог на выбросы углерода эффективным способом для резкого роста мировой экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель Банка Англии находит введение углеродного налога «святым граалем». По ее мнению, мера поможет не только снизить объем выбросов парниковых газов, что важно для спасения планеты, но и простимулировать инвестиционную активность, а также прийти к значительно «более высокому уровню экономических показателей в среднесрочной перспективе».

В последнее десятилетие после резкого подъема на фоне развития цифровых технологий в 1990-е годы темпы роста мировой экономики замедлились, что вызывает беспокойство экономистов по всему миру. Британский регулятор считает, что для их роста в ближайшее время всем государствам необходимо сконцентрировать внимание на создании новых отраслей экономики, которые будут нацелены на углеродную нейтральность, а также на изменении потребительского поведения. В противном случае, по мнению Манн, цель так и останется недостижимой.

Выбросы углерода оказывают значительное негативное влияние на глобальное потепление. В прошлом году в результате переговоров на климатическом саммите в Глазго ввели систему обмена углеродными единицами, в рамках которой страны могут делиться своими квотами друг с другом.

С момента принятия Киотского протокола в 1997 году инициативы по ценообразованию на выбросы углерода появились в 65 государствах, однако система работает точечно и не охватывает все существующие отрасли экономики.