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Покрывший все тело татуировками мужчина назвал самое болезненное место на коже

Житель Канады Реми, покрывший тело тату, рассказал, какое место на коже самое болезненное

Фото: @ephemeral_remy

Житель Канады по имени Реми, покрывший все свое тело татуировками, назвал самое болезненное место на коже во время процесса набивания рисунков. Об этом он рассказал изданию Daily Star.

«Может быть, внутренняя часть ягодиц или более глубокие области внутренней поверхности бедер», — поделился мужчина, признавшись, что эти области «довольно чувствительны». Почти все тело Реми покрыто черными чернилами, но при этом есть и нетронутые места, в частности, большая часть лица, уши, внутренняя сторона ладоней и стопы.

Канадец начал делать экстремальные тату в 2009 году, и с тех пор потратил на процедуры около 120-130 тысяч канадских долларов (около 7,3 миллиона рублей). Как рассказал Реми, сам он не обращает внимание на мнение людей в интернете по поводу его внешности. «Я понимаю, что в их личной жизни есть что-то неосуществленное или беспокоящее», — отметил он. По его словам, в реальной жизни он получает только позитивные или любопытные комментарии.

Ранее жительница Великобритании, чье тело и лицо почти полностью покрыты татуировками, увидела себя с чистой кожей и испытала отвращение. По словам девушки, в тот момент она осознала, что татуировки являются частью ее жизни.

Марина Совина
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