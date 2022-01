Девушка с тату во все тело увидела себя с чистой кожей и испытала отвращение

Жительница Великобритании, чье тело и лицо почти полностью покрыты татуировками, увидела себя с чистой кожей и испытала отвращение. Соответствующую историю публикует Daily Star.

23-летняя мать двоих детей Эми Смит призналась, что интерес к татуировкам появился у нее в десять лет, а первый рисунок она нанесла на тело три года спустя. На данный момент у нее более 40 татуировок.

В материале отмечается, что героиня материала приняла участие в шоу Hooked on the Look и в рамках эксперимента согласилась замаскировать все рисунки на своем теле с помощью плотного тонального средства. «Я старалась не заплакать. Для некоторых это просто грим, но мне было противно и мерзко видеть себя такой. Мне было так некомфортно, будто я видела в отражении незнакомку», — поделилась она впечатлениями.

По словам Смит, в тот момент она осознала, что татуировки являются частью ее жизни. Мать героини также подтвердила, что не воспринимает ее без многочисленных рисунков. «Я живу в маленьком городке, и все жители знают меня только благодаря внешнему виду. После участия в программе я поняла, что мне комфортно в своем нынешнем теле», — подчеркнула британка, добавив, что планирует сделать еще больше татуировок.

В декабре Эми Смит рассказала о травле окружающих из-за многочисленных тату. По словам женщины, когда она отводила сыновей в детский сад, родители их сверстников критиковали ее за неординарную внешность.