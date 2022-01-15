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Мужчина с оружием захватил заложников в синагоге

В синагоге города Колливилль штата Техас вооруженный мужчина захватил заложников

Фото: Pixabay

В американском городе Колливилль штата Техас в синагогу ворвался мужчина с оружием, сообщает полиция города в Twitter.

Известно, что преступник захватил посетителей синагоги, в том числе раввина, в заложники. На место ЧП прибыл спецназ, жителей ближайших районов эвакуируют.

Ранее вооруженный мужчина ворвался в здание филиала «Банка Грузии» в городе Кварели, на востоке страны. Нападавший взял в заложники 15 человек, угрожал им гранатой и требовал выкуп в полмиллиона лари (11,7 миллиона рублей).

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Марина Совина
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