Туриста на Бали убили во время видеозвонка семье

На Бали туриста убили в тот момент, когда он звонил семье в Великобританию. Он разговаривал с бывшей женой и падчерицей по видеосвязи, сообщает Evening Standart. Подозреваемой в убийстве 48-лентнего британца Мэтта Харпера стала его девушка Эмми Пакпахан.

Харпер переехал на Бали в феврале 2020 года. Мужчина устроился на работу в сеть роскошных отелей Karma, с Пакпахан он встречался с лета прошлого года. Убийство произошло в доме Харпера. Что стало причиной, пока неизвестно, сама Пакпахан сначала пыталась заверить полицию, что Харпер совершил самоубийство. В качестве доказательств она представила видеозапись, на которой был запечатлен умирающий мужчина. Правоохранительные органы уверены, что девушка его зарезала. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что американского туриста заподозрили в убийстве жены ради страховых выплат во время путешествия в Африку. Лоуренс Рудольф говорил, что его супруга погибла из-за несчастного случая и якобы по неосторожности выстрелила в себя из дробовика, когда убирала оружие в чехол.

Сначала его версии поверили, но в спустя несколько лет в деле всплыли новые подробности и против Рудольфа выдвинули обвинения — полиция предположила, что американец намеренно убил жену ради страховых выплат в размере пяти миллионов долларов. Сейчас он находится под стражей.