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Американские сенаторы приедут на Украину

Politico: двухпартийная группа сенаторов США посетит с визитом Украину с 16 по 18 января

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Американские сенаторы планируют посетить с визитом Украину в это воскресенье, 16 января, пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с подробностями конгрессменов.

Американские сенаторы приедут на Украину спустя несколько дней после того, как верхняя палата Конгресса США не достигла консенсуса по вопросу введения санкций против российского газопровода «Северный поток 2». Политики приедут в составе двухпартийной группы. Ожидается, что они пробудут на Украине до 18 января.

Детали возможных встреч сенаторов с представителями официального Киева пока неизвестны.

13 января сенат США отказался вводить новые санкции против «Северного потока-2». Законопроект республиканца Теда Круза из штата Техас не набрал необходимые 60 голосов (из 100 возможных) для утверждения.

Ранее Белый дом выступил против законопроекта Круза. В администрации США выразили сомнение, что документ поможет Украине. Кроме того, он «подорвет единство европейских союзников».

Марина Совина
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