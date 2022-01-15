Психолог раскрыл способ избежать конфликтов в семье из-за прививок

Декан психологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко раскрыл способ избежать конфликтов в семье из-за прививок, если среди ее членов есть сторонники и противники вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Психолог пояснил, что обмен достоверными данными о вакцинации и борьба с невежеством остается единственным способом избегать ссор. Он подчеркнул, что необходимо взаимное просвещение, помощь и поддержка, поскольку научная картина мира — это основа здорового общества и семьи как его ячейки в частности.

Зинченко отметил важность роли государства, средств массовой информации и самих ученых в вопросах просвещения россиян о коронавируса, способах борьбы с ним. Он назвал эту работу одним из главных результатов Года науки и технологий, объявленного президентом России в 2021 году.

Эксперт также прокомментировал психологическое состояние россиян. Он указал на повышение уровня тревоги и стресса, которые являются нормальной реакцией организма на новые угрозы и необходимость адаптации к изменениям.

«Наши внутренние возможности — саморегуляция и самоорганизация — помогают в этой ситуации справиться с теми не всегда простыми моментами, которые возникают», — резюмировал Зинченко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число прошедших вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины россиян составило 80,6 миллиона человек. Она добавила, что полностью прошли вакцинацию 76,7 миллиона человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован.

