Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Генсек ОДКБ заявил о необходимости повысить эффективность организации

Генсек ОДКБ Зась: надо укреплять возможности по обеспечению коллективной безопасности

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил о необходимости повысить эффективность организации в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает РИА Новости.

По словам Зася, такая необходимость возникла из-за ситуации, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ. В частности, лишний раз это подтвердило произошедшее в Казахстане. «Надо укреплять наши возможности по обеспечению коллективной безопасности, территориальной целостности наших государств, суверенитета», — отметил он.

Материалы по теме:
«На второй день начался апокалипсис» Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
«На второй день начался апокалипсис»Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
12 января
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
13 января

Генсек подчеркнул, что укрепление регионального мира и коллективного обеспечения безопасности, территориальной целостности и суверенитета государств ОДКБ по-прежнему остается «вопросом номер один» для стран организации.

В этой же беседе Зась оценил действия властей Казахстана во время беспорядков. По его словам, обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева за оказанием помощи к ОДКБ было правильным и соответствовало ситуации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названо число жертв беспорядков в Казахстане
Американский хоккеист КХЛ признался в изнасиловании несовершеннолетней
Украина обвинила в кибератаках связанных со спецслужбами Белоруссии хакеров
Москвич воссоздал бабушкину комнату из пластилина
Кадыров поручил избавиться от враждебных заявлений об Ингушетии в соцсетях
В Госдуме назвали бредом сценарии США вторжения России на Украину
Генсек ОДКБ заявил о необходимости повысить эффективность организации
Генсек ОДКБ заявил о политизации США оценки действий миротворцев в Казахстане
Стали известны подробности перехода Миранчука в «Дженоа»
Бывший сотрудник ОВД из-за боязни ограбления запугал соседей-пенсионеров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter