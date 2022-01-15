Генсек ОДКБ заявил о необходимости повысить эффективность организации

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил о необходимости повысить эффективность организации в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает РИА Новости.

По словам Зася, такая необходимость возникла из-за ситуации, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ. В частности, лишний раз это подтвердило произошедшее в Казахстане. «Надо укреплять наши возможности по обеспечению коллективной безопасности, территориальной целостности наших государств, суверенитета», — отметил он.

Генсек подчеркнул, что укрепление регионального мира и коллективного обеспечения безопасности, территориальной целостности и суверенитета государств ОДКБ по-прежнему остается «вопросом номер один» для стран организации.

В этой же беседе Зась оценил действия властей Казахстана во время беспорядков. По его словам, обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева за оказанием помощи к ОДКБ было правильным и соответствовало ситуации.