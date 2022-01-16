В Альпах лыжник насмерть сбил пятилетнюю девочку

На горнолыжном курорте Флен во французских Альпах лыжник насмерть сбил пятилетнюю девочку из Британии. Об этом сообщает Sky News.

По информации издания, девочка училась кататься на лыжах вместе в другими детьми. 40-летний мужчина наехал на нее на большой скорости после того, как ему не удалось изменить направление движения.

После полученных травм пострадавшую на вертолете доставили в больницу, однако она скончалась в пути. Лыжника арестовала полиция, ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Ранее стало известно, что на одном из горнолыжных курортов Сочи погиб 34-летний сноубордист-фрирайдер. По предварительным данным, во время прохождения трассы G в горно-туристическом комплексе «Лаура» сноубордист упал в сугроб головой вниз. Он не смог выбраться самостоятельно и скончался до прибытия помощи.