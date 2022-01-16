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В Альпах лыжник насмерть сбил пятилетнюю девочку

Sky News: во французских Альпах лыжник насмерть сбил пятилетнюю девочку из Британии

Фото: Shutterstock

На горнолыжном курорте Флен во французских Альпах лыжник насмерть сбил пятилетнюю девочку из Британии. Об этом сообщает Sky News.

По информации издания, девочка училась кататься на лыжах вместе в другими детьми. 40-летний мужчина наехал на нее на большой скорости после того, как ему не удалось изменить направление движения.

После полученных травм пострадавшую на вертолете доставили в больницу, однако она скончалась в пути. Лыжника арестовала полиция, ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Ранее стало известно, что на одном из горнолыжных курортов Сочи погиб 34-летний сноубордист-фрирайдер. По предварительным данным, во время прохождения трассы G в горно-туристическом комплексе «Лаура» сноубордист упал в сугроб головой вниз. Он не смог выбраться самостоятельно и скончался до прибытия помощи.

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Виктория Кондратьева
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