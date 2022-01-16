Сноубордист задохнулся в снегу во время катания на курорте в Сочи

На одном из горнолыжных курортов Сочи погиб 34-летний сноубордист. Об этом сообщает «KP.RU».

По данным издания, мужчина был фрирайдером. По предварительным данным, во время прохождения трассы G в горно-туристическом комплексе «Лаура» сноубордист упал в сугроб головой вниз. Самостоятельно он выбраться не смог. Подошедшие на помощь очевидцы попытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

В настоящее время по факту гибели сноубордиста следственный отдел СКР по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Бурятии при сходе снежной лавины на пике Дружбы в Тункинском районе один сноубордист погиб, еще один получил травмы. По данным МЧС, группа не была зарегистрирована.