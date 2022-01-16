В Великобритании испугались насилия со стороны антипрививочников

Спецслужбы Великобритании испугались перехода со стороны антипрививочников к насилию. Об их опасениях со ссылкой на источники сообщила газета The Observer.

По информации издания, противники вакцинации создают «экстремистские» сообщества в соцсетях, которые пропагандируют ненависть на национальной или расовой почве. «Канцелярия премьер-министра напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу. В следующий раз нам нужно будет действовать лучше», — заявил один из собеседников газеты.

Известно, что в группах состоит по несколько тысяч человек, так, в одной из них их уже больше семи тысяч. Там публикуются советы по избеганию телефонной слежки и обсуждается возможный бунт.

Ранее компания Brand Analytics назвала любимые соцсети антипрививочников. В период с 26 ноября 2020 по 25 октября 2021 года лидерами по количеству фейков о коронавирусе стали соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». По подсчетам специалистов, на первую пришлось 41,5 процента всех подобных постов, а на вторую — 21,7 процента.

