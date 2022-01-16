Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Великобритании испугались насилия со стороны антипрививочников

The Observer: спецслужбы Великобритании опасаются перехода антипрививочников к насилию

Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Спецслужбы Великобритании испугались перехода со стороны антипрививочников к насилию. Об их опасениях со ссылкой на источники сообщила газета The Observer.

По информации издания, противники вакцинации создают «экстремистские» сообщества в соцсетях, которые пропагандируют ненависть на национальной или расовой почве. «Канцелярия премьер-министра напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу. В следующий раз нам нужно будет действовать лучше», — заявил один из собеседников газеты.

Известно, что в группах состоит по несколько тысяч человек, так, в одной из них их уже больше семи тысяч. Там публикуются советы по избеганию телефонной слежки и обсуждается возможный бунт.

Ранее компания Brand Analytics назвала любимые соцсети антипрививочников. В период с 26 ноября 2020 по 25 октября 2021 года лидерами по количеству фейков о коронавирусе стали соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». По подсчетам специалистов, на первую пришлось 41,5 процента всех подобных постов, а на вторую — 21,7 процента.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о слишком высокой напряженности на границе с Украиной
Песков допустил развертывание вооружений на Украине
Всех захваченных в техасской синагоге заложников освободили
Юристы предупредили о последствиях нападения домашних собак на людей
Названо преимущество нового теста на наличие омикрон-штамма коронавируса
В Великобритании испугались насилия со стороны антипрививочников
Обнаружена суперлуна на треть меньше Нептуна
Москвичи поссорились из-за фотосессии лося
Российские миротворцы вылетели из Казахстана
В Кремле заявили о «совершенно разных треках» России и США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter