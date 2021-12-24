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Названы любимые соцсети антипрививочников

Brand Analytics: больше всего постов с фейками о коронавирусе опубликовали во «ВКонтакте»

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Больше всего постов с фейковой информацией о коронавирусе и прививках от COVID-19 россияне опубликовали во «ВКонтакте». Любимые площадки противников вакцинации «Ленте.ру» назвали в Brand Analytics — компании по мониторингу социальных медиа и СМИ.

В период с 26 ноября 2020 по 25 октября 2021 года лидерами по количеству фейков о коронавирусе стали соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». По подсчетам специалистов, на первую пришлось 41,5 процента всех подобных постов, а на вторую — 21,7 процента.

На третьем месте оказался мессенджер Telegram. В нем исследователи обнаружили 9,3 процента от всех сообщений с дезинформацией о вирусе. В пятерку также вошли Facebook (6,8 процента таких постов) и Twitter (5,3 процента фейковых публикаций). Шестое место в рейтинге Brand Analytics занял Instagram: по данным экспертов, на этой площадке опубликовали 5 процентов признанных фейковыми сообщений.

Ранее специалисты АНО «Диалог» перечислили самые распространенные среди противников прививок фейки о вакцинации против COVID-19. Популярностью пользуются теория о вакцине как результате всемирного заговора властей и фармацевтических компаний, а также сообщения о том, что препарат якобы меняет ДНК, содержит эмбрионы, ртуть, средства для аборта, незамерзайку и другие опасные химические средства.

Евгения Наумова
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