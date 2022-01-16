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В центре Багдада прогремели два взрыва

«Аль-Хадас»: два взрыва прогремели в районе Эль-Каррада в Багдаде

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Два взрыва прогремели в центре Багдада вечером в воскресенье, 16 января. Об этом сообщает ТАСС.

По данным телеканала «Аль-Хадас», взрывы произошли в районе Эль-Каррада. О жертвах и разрушениях информации пока нет.

В ноябре недалеко от «зеленой зоны» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв. Инцидент произошел около престижного района Эль-Каррада. По предварительной информации, взорвался электрогенератор, однако точная причина взрыва не называется.

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Марина Совина
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