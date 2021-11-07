Около дипломатического квартала в Багдаде прогремел взрыв

В Багдаде недалеко от района Эль-Каррада прогремел взрыв

Недалеко от «зеленой зоны» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал Alsumatria.

Инцидент произошел около престижного района Эль-Каррада. По предварительной информации, взорвался электрогенератор, однако точная причина взрыва не называется. По словам источника телеканала, в результате происшествия никто не пострадал.

В июле по меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва, произошедшего на рынке, расположенном в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр. Взрывное устройство сдетонировало в районе, который преимущественно населяют шииты. Около 47 человек получили ранения, несколько торговых лавок вспыхнули.

