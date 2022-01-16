Байден высказался после захвата заложников в синагоге Техаса

Президент США Джо Байден выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые принимали участие в освобождении заложников в синагоге Колливила в штате Техас. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Глава государства обратился к сотрудникам правоохранительных органов всех уровней и отметил, что они действовали бесстрашно и сообща. Комментируя произошедшее, американский лидер также осудил антисемитизм.

«Позвольте мне четко заявить всем, кто намерен распространять ненависть: мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в стране», — сказал глава Белого дома.

В субботу, 15 января, мужчина ворвался в синагогу и захватил четырех заложников, в том числе раввина. Он потребовал освободить террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году. Во время штурма захватчика синагоги уничтожили.