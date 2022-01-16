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Россиянин забил жену до смерти в ее день рождения

РЕН ТВ: в поселке Лебяжье в Ленобласти мужчина забил жену до смерти в ее день рождения

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В поселке Лебяжье в Ленинградской области мужчина забил жену до смерти в ее день рождения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации издания, убийство произошло 15 января в доме на улице Строительной. Супруги вместе распивали алкоголь по случаю праздника. В какой-то момент мужчина начал избивать жертву на почве ревности. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.

11 января сообщалось, что в городе Мурино в Ленинградской области полицейские, прибывшие на вызов о домашнем насилии, спасли 35-летнюю женщину, которая была жестоко избита супругом. В полицию обратились соседи пары, которые слышали крики потерпевшей. Мужчина скончался после прибытия силовиков.

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Виктория Кондратьева
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