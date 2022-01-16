Верховного лидера Ирана навсегда заблокировали в Twitter из-за видео о Трампе

Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за видео с уничтожением бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Iran International.

По информации агентства, доступ к соцсети иранскому лидеру закрыли навсегда. «По всей видимости, за публикацию анимационного ролика, в котором изображается ликвидация Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на сайте Хаменеи появился анимационный ролик, который показывает, как иранский беспилотник уничтожает Трампа. В видео говорится, что таким образом Иран совершает месть за уничтожение американскими ВВС генерал-лейтенанта и командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Генерал погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

