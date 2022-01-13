В Иране сняли ролик об убийстве Дональда Трампа

На сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи появился анимационный ролик, который показывает, как иранский беспилотник уничтожает экс-президента США Дональда Трампа. В видео говорится, что таким образом Иран совершает месть за уничтожение американскими ВВС генерал-лейтенанта и командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА Новости.

В ролике показано, как боевой робот под дистанционным управлением иранского военного двигается по улицам американского города Флорида к личной резиденции Трампа. По дороге он отключает камеру видеонаблюдения у ворот резиденции. Проникнув внутрь, робот обнаруживает играющего в гольф со своими гостями экс-президента США.

После этого робот наводит на Трампа лазерный целеуказатель и присылает всем находящимся на поле для гольфа (включая свою жертву) сообщение: «Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это». После этого игроков в гольф накрывает тень иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и ролик заканчивается.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал арестовать экс-лидера США за убийство генерала Касема Сулеймани. По информации агентства, в ходе митинга Раиси потребовал взятия под арест за совершенное преступление главы США и руководителя госдепартамента Майкла Помпео.