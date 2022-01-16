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Названа причина блокировки страницы делегации России в Facebook

Facebook заблокировал страницу делегации России после постов о гарантиях безопасности

Фото: Shutterstock

Страницу российской делегации, представляющей страну на проходящих в Вене переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, в Facebook заблокировали после публикации постов о гарантиях безопасности. Причину ограничения доступа к профилю делегации называет РИА Новости.

«Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного на волне постов по гарантиям безопасности», — отмечается в аккаунте делегации в Twitter

После блокировки представители делегации также обратились к руководству соцсети, заблокировавшей их страницу. «Как насчет свободы слова и плюрализма мнений?» — написали они.

О блокировке страницы российской делегации сообщалось ранее в воскресенье, 16 января. Руководитель группы Константин Гаврилов заявил, что доступ к странице был ограничен в минувшую пятницу. По его словам, Facebook объяснил решение о блокировке наличием запрещенного контента. О каком именно запрещенном контенте шла речь, Гаврилов не уточнил.

Ксения Кривотулова
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