Названа причина блокировки страницы делегации России в Facebook

Страницу российской делегации, представляющей страну на проходящих в Вене переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, в Facebook заблокировали после публикации постов о гарантиях безопасности. Причину ограничения доступа к профилю делегации называет РИА Новости.

«Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного на волне постов по гарантиям безопасности», — отмечается в аккаунте делегации в Twitter

После блокировки представители делегации также обратились к руководству соцсети, заблокировавшей их страницу. «Как насчет свободы слова и плюрализма мнений?» — написали они.

О блокировке страницы российской делегации сообщалось ранее в воскресенье, 16 января. Руководитель группы Константин Гаврилов заявил, что доступ к странице был ограничен в минувшую пятницу. По его словам, Facebook объяснил решение о блокировке наличием запрещенного контента. О каком именно запрещенном контенте шла речь, Гаврилов не уточнил.