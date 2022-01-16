Страницу делегации России в Facebook заблокировали

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу российской делегации, представляющей страну на проходящих в Вене переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

«В пятницу "Фейсбук" забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», — рассказал собеседник агентства. О каком именно запрещенном контенте идет речь, он не уточнил.

Ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Европе следует готовиться к возможной эскалации в регионе. С таким призывом он выступил после переговоров с РФ в Вене по гарантиям безопасности. «Барабанный бой войны [в Европе] звучит громко, а риторика стала довольно резкой», — сказал он и добавил, что Вашингтон предпочитает «путь диалога и деэскалации».