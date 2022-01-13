В США заявили о зазвучавшем в Европе «барабанном бое войны»

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Европе следует готовиться к возможной эскалации в регионе. С таким призывом он выступил после переговоров с РФ в Вене по гарантиям безопасности, передает Reuters.

«Барабанный бой войны [в Европе] звучит громко, а риторика стала довольно резкой», — сказал он и добавил, что Вашингтон предпочитает «путь диалога и деэскалации».

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что риск начала войны в регионе ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящее время намного больше, чем когда-либо за последние 30 лет.

При этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил о разочаровании в Западе. «Хочу сразу сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивном поведении России, особенно в контексте украинских событий», — заявил он.