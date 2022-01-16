Депутат Госдумы предсказал переход россиян за «черту бедности» в 2022 году

Депутат Госдумы Михаил Делягин предсказал обнищание россиян в 2022 году, пишет портал URA.RU.

По словам депутата, большинство граждан страны ждет переход за «черту бедности», поскольку уровень доходов населения не поднимется. «Когда мы сравниваем средний уровень жизни, то понимаем, что обогащение олигархов сопровождается обнищанием миллионов людей. Сейчас у большинства уровень реальных доходов будет такой же, как в 2021 году», — отметил Делягин. Он уточнил, что большинство окажется в бедственном положении, а олигархическое меньшинство будет обогащаться.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главным врагом страны низкие доходы миллионов граждан. Он заявил, что это угрожает стабильному развитию государства. В три ближайших года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей, добавил Путин. Президент отметил, что нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми.