В Чили после извержения вулкана закрыли пляжи из-за возможного цунами

Власти Чили после извержения подводного вулкана у островов Тонга закрыли пляжи. Об этом сообщает Национальное управление по чрезвычайным ситуациям в своем Twitter.

По информации ведомства, пляжи временно закрыты в трех регионах страны. «Для прибрежных пограничных регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос из-за возможного цунами объявлен красный уровень тревоги», — написано в сообщении. Пользователи в комментариях предполагают, что это превентивная мера безопасности из-за риска небольшого цунами.

Ранее угрозу цунами уже объявили на Курилах. Уточнялось, что специалисты Центра цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» прогнозировали возможный подход к Курилам волны цунами высотой не более 0,2 метра (для Японии — 0,3 метра).

