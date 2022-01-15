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На Курилах объявили угрозу цунами

РИА Новости: из-за извержения подводного вулкана на Курилах объявлена угроза цунами

Фото: РИА Новости

На фоне извержения подводного вулкана у островов Тонга на Курильских островах объявлена угроза цунами. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что специалисты Центра цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» прогнозируют возможный подход к Курилам волны цунами высотой не более 0,2 метра (для Японии — 0,3 метра).

Утверждается, что угрозы населению и территории страны нет. Представители двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах уже предупреждены.

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Варвара Кошечкина
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