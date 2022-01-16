Парикмахер объяснила обломившиеся после сеанса волосы клиентки плохой погодой

Мастер испортила прическу клиентки и оправдала свою некомпетентность плохими погодными условиями. Ролик с соответствующей историей появился на платформе TikTok.

Блогерша Джеки Роблес рассказала, что отправилась домой к сертифицированному парикмахеру перед отъездом на отдых в Мексику, чтобы сделать яркое окрашивание. По словам девушки, на сеансе у специалистки все было в порядке, однако на следующий день возникла проблема: после мытья головы волосы неожиданно начали обламываться в разных местах.

Автор публикации заявила, что отправила сотруднице бьюти-сферы фотографию своей прически и поинтересовалась, по какой причине ее волосы пребывают в таком состоянии. В ответ парикмахер объяснила, что пряди, скорее всего, стали ломкими из-за изменения климата. Помимо этого, специалистка предположила, что подобное могло случиться из-за купания в океане.

«Я специально не заходила в воду, поскольку только что сделала окрашивание. По приезде мне пришлось перекраситься в черный и коротко подстричь волосы! Я в шоке», — пожаловалась блогерша, пост которой стал вирусным и набрал 391 тысячу просмотров.

Зрители поддержали пострадавшую от рук мастера Роблес в комментариях под видео. «Вот причина, по которой я не доверяю свои волосы никому!», «Я в шоке», «Никогда не видела такого», «Она просто сожгла твои прекрасные волосы», «Не расстраивайся, короткая стрижка очень тебе идет», «Ужасный мастер», — высказывались они.

В августе другая девушка сообщила, что захотела стать блондинкой и едва не лишилась волос в салоне красоты. Пользовательница сети Джеки объяснила, что заранее показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием. В конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, что мастер сожгла ее волосы.